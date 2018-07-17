Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В здание НАБУ ворвались «активисты»-погромщики

17.07.2018 12:48

 Злоумышленники поломали мебель и набросали мусор в холле здания НАБУ

Группа неизвестных ворвалась в холл здания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом РБК-Украина сообщила руководитель управления внешних коммуникаций НАБУ Дарья Манжура.

В здание НАБУ ворвались неизвестные

"Группа так называемых протестующих, которые утром здесь (возле здания НАБУ, - ред.) находилась, прорвалась внутрь, прошла через турникет, то есть, по сути они нарушили периметр незаконно. Внутри они поломали мебель, набросали мусор, покидали торты Roshen и все это происходило по молчаливому согласию полиции, которая присутствовала, но она им не мешала этого делать, и уже потом, когда они оказались внутри и начали здесь крушить мебель, за ними пришли полицейские и отсюда забрали. На данный момент их внутри нет", - сообщила она.

При этом, как отметила Манжура, протестующие продолжают находиться снаружи здания.

"Полиция наблюдает... У нас двери заблокированы. Стоит охрана. Пока мы не видели, что задержали кого-то", - добавила она.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...