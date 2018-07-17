В Минобороны отрицают существование на Харьковщине «заброшенной базы» с сотнями танков

Опубликованный блоггерами видеоролик с военной техникой снят на одном из предприятий в Харькове

Об этом сказано в заявлении Министерства обороны Украины по поводу распространенного в соцсетях видео, на котором сталкеры сняли военную технику якобы на "заброшенной военной базе", передает Depo.Харьков.

"Указанный ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из военных частей Вооруженных Сил Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщал Depo.Харьков, ранее блоггеры опубликовали видео якобы с территории заброшенной военной базы ВСУ, на которой обнаружили около 300 старых советских танков, а также 10 новых танков и грузовик, который привез их туда. "Выглядело это как танковый военный автосалон! На них были бирки-пломбы, техника без пробега", - заявили авторы видео.