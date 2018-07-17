Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Боевики обстреляли Золотое и Гнутово, в результате боевых действий погиб один боец ВСУ

17.07.2018 13:28

Жизнь украинского военнослужащего оборвалась сегодня около 8:00

С начала суток, 17 июля, боевики дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе. Вследствие боевых действий погиб один украинский военный. Об этом во время брифинга сообщил пресс-сектретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

Донбасс

"С полночи в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе, украинскими военными зафиксировано два прицельных вражеских обстрела. Оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение по нашим защитникам н.п. Золотое и Гнутово", - отметил он.

При этом спикер подчеркнул, что в результате вражеских обстрелов Вооруженные силы Украины понесли потери. "С грустью сообщаем, что сегодня, 17 июля, около 8:00, российская вооруженная агрессия унесла жизни еще одного украинского героя. Вследствие боевых действий погиб один наш военнослужащий, 1978 г.р. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего защитника, а также его товарищам по оружию", - сказал он.

Гуцуляк подтвердил, что на протяжении прошлых суток, 16 июля, боевики 19 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов вчера был ранен один боец ВСУ. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...