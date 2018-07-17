Боевики обстреляли Золотое и Гнутово, в результате боевых действий погиб один боец ВСУ

С начала суток, 17 июля, боевики дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе. Вследствие боевых действий погиб один украинский военный. Об этом во время брифинга сообщил пресс-сектретарь Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

"С полночи в районе проведения операции Объединенных сил с отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на Донбассе, украинскими военными зафиксировано два прицельных вражеских обстрела. Оккупанты применили гранатометы и стрелковое вооружение по нашим защитникам н.п. Золотое и Гнутово", - отметил он.

При этом спикер подчеркнул, что в результате вражеских обстрелов Вооруженные силы Украины понесли потери. "С грустью сообщаем, что сегодня, 17 июля, около 8:00, российская вооруженная агрессия унесла жизни еще одного украинского героя. Вследствие боевых действий погиб один наш военнослужащий, 1978 г.р. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего защитника, а также его товарищам по оружию", - сказал он.

Гуцуляк подтвердил, что на протяжении прошлых суток, 16 июля, боевики 19 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов вчера был ранен один боец ВСУ. // 112.ua