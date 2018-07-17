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У Києві на збуті канабісу затримано працівника поліції та двох його спільників-наркоторгівців

17.07.2018 13:39

Прокуратурою міста Києва спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та Київським міським управлінням ДВБ Нацполіції України за результатами тривалої спецоперації затримано на збуті наркотичних засобів старшого оперуповноваженого ВКП Дарницького УП ГУ НП України у м. Києві та двох наркоторгівців, які постачали йому заборонені речовини.

Встановлено, що у березні 2018 року працівник поліції запропонував раніше затриманому на крадіжці чоловіку збувати серед своїх наркозалежних знайомих наркотичні речовини (канабіс і амфетамін), а гроші, вилучені з їх продажу, передавати йому. У разі відмови поліцейський погрожував чоловіку притягнути його до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі на тривалий термін.

Фото Прокуратура міста Києва.

В рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 307 КК України, задокументовано факт збуту 29-річним оперуповноваженим канабісу. У подальшому під час чергової оперативної закупки наркотичної речовини працівника поліції затримали. Крім того, в рамках операції затримано ще двох його спільників, які постачали йому наркотичні засоби.

Фото Прокуратура міста Києва.

У ході обшуків за місцем проживання працівника поліції, а також в його автомобілі вилучено частину грошових коштів, ваги для зважування наркотичних засобів з їх рештками, набої до зброї. У інших затриманих вилучили наркотичні засоби, незареєстровану колекцію холодної зброї та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

На даний час усім затриманим особам готується повідомлення про підозру ч. 2 ст. 307 КК України та клопотання про обрання запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

Прес-служба прокуратури міста Києва

 

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