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У столиці затримали чоловіка, який під час сімейної сварки вбив батька

17.07.2018 13:50

Подія сталася вчора у Деснянському районі столиці. Правоохоронці відразу затримали підозрюваного та розпочали кримінальне провадження.

До поліції від лікарів надійшло повідомлення, що у квартирі на проспекті Володимира Маяковського від отриманих поранень помер чоловік. За адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група районного та Головного управліннь поліції, кінологи зі службовими собаками, екіпажі патрульних поліцейських.

Фото Поліція Києва.

По прибуттю правоохоронці опитали членів сім’ї та з’ясували, що напередодні господар оселі посварився зі своїм 44-річним сином, після чого між ними виникла бійка. У результаті зловмисник кілька разів вдарив палицею по голові батька, а потім спричинив йому ножове поранення. Лікарі "швидкої" на місці констатували смерть чоловіка.

Зі слів дружини потерпілого, син ніде не працював та постійно вимагав гроші від батьків. На цьому ґрунті у них часто виникали сімейні конфлікти.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Криміналісти вилучили речові докази та направили їх на експертне дослідження.

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри та обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

 

 

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