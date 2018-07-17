У столиці затримали чоловіка, який під час сімейної сварки вбив батька

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Подія сталася вчора у Деснянському районі столиці. Правоохоронці відразу затримали підозрюваного та розпочали кримінальне провадження.
До поліції від лікарів надійшло повідомлення, що у квартирі на проспекті Володимира Маяковського від отриманих поранень помер чоловік. За адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група районного та Головного управліннь поліції, кінологи зі службовими собаками, екіпажі патрульних поліцейських.
По прибуттю правоохоронці опитали членів сім’ї та з’ясували, що напередодні господар оселі посварився зі своїм 44-річним сином, після чого між ними виникла бійка. У результаті зловмисник кілька разів вдарив палицею по голові батька, а потім спричинив йому ножове поранення. Лікарі "швидкої" на місці констатували смерть чоловіка.
Зі слів дружини потерпілого, син ніде не працював та постійно вимагав гроші від батьків. На цьому ґрунті у них часто виникали сімейні конфлікти.
Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Криміналісти вилучили речові докази та направили їх на експертне дослідження.
За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення фігурантові підозри та обрання міри запобіжного заходу. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Києва
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