На Харьковщине неисправимого педофила посадили на 12 лет

В октябре 2017 года мужчина освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичные преступления

Дергачевский районный суд Харьковской области вынес приговор 45-летнему рецидивисту, который изнасиловал малолетнего ребенка. Ранее уже судимого мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленник уже имел судимости за аналогичные преступления (в 1998 и 2006 годах), а в октябре 2017 года вышел на свободу.

21 февраля 2018 года вечером в одном из сел Дергачевского района нетрезвый мужчина схватил на детской площадке 9-летнего мальчика, натянул ему на лицо шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тянуть в сторону лесополосы.

Отец ребенка увидел это и сразу бросился на помощь. Он освободил сына, задержал обидчика и вызвал полицейских.

Правоохранители установили, что 4 днями ранее в соседнем селе рецидивист обидел мальчика 2005 г.р.

"Обвиняемый увидел ребенка вечером около железной дороги. Он схватил его и, угрожая физической расправой, потащил в посадку, расположенную неподалеку. Ребенок пытался вырваться и звал на помощь, но тот закрыл ему рот", - рассказывают в прокуратуре.

Затянув жертву в лесополосу, извращенец, применяя физическую силу, насильно удовлетворил половую страсть неестественным способом.

После этого он сбежал, потому что появились друзья мальчика, которые его разыскивали.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование. // 112.ua