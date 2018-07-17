Оперативники затримали киянина, який викрадав із автомобілів номерні знаки

Після злочину чоловік залишав на машинах записки із номером телефону, а після перерахунку грошей на банківську картку повертав викрадене.

Під час комплексного відпрацювання Шевченківського району столиці співробітники карного розшуку затримали крадія державних номерних знаків. Правоохоронці встановили, що зловмисник залишав записки на лобовому склі автомобілів потерпілих із телефонним номером. У розмові з автовласниками він називав номер картки, а після перерахунку домовленої суми повідомляв, де забрати номерні знаки.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 39 - річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та шахрайські дії. У затриманого поліцейські вилучили речові докази: кілька викрадених автомобільних номерів.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, а слідчий готує клопотання до суду про обрання йому міри запобіжного заходу.

Також у правоохоронців є обґрунтовані підстави вважати, що на рахунку зловмисника ще декілька подібних епізодів.

За вчинене правопорушнику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва