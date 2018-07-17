В Ровно на парковке застрелили предпринимателя

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
В Ровно на парковке на ул. Небесной сотни застрелили предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
На месте работают правоохранители. Тело обнаружили между автомобилями.
По информации местных СМИ, убитым является 42-летний ровенчанин Валентин Загороднюк // 112.ua
Гройсман сказал, что попросил Авакова не делать репрессий против евробляхеров. Репрессиями он назвал штрафы, которые должны выписываться по закону? И стоило агрессивной толпе...