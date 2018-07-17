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На Киевщине невестка ударила ножом свекра

17.07.2018 14:58

Мужчину госпитализировали и прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает

 В Киевской области невестка, будучи в нетрезвом состоянии, ударила кухонным ножом свекра. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

нож

Согласно сообщению, инцидент произошел в с. Жерева Иванковского района.

Как установили правоохранители, между 28-летней женщиной и 43-летним отцом ее сожителя возникла ссора, в ходе которой она схватила кухонный нож и ударила им оппонента.

"Потерпевшего с проникающим ранением брюшной полости доставили в больницу и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.

Из-за чего именно поссорились потенциальные родственники, не известно.

На данный момент женщина задержана, ее поместили в изолятор временного содержания. Там она пробудет до избрания судом ей меры пресечения.

Правоохранители открыли по факту резни уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

По словам полицейских, задержанной грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. // 112.ua

 

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