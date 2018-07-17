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«Дніпроазот» готовий відновити виробництво рідкого хлору, але в обмін на підвищення його ціни

17.07.2018 15:10

 Рідкий хлор використовується для знезараження питної води

Підприємство «Дніпроазот», яке є єдиним в Україні виробником рідкого хлору, що використовується для знезараження питної води та водостічних стоків, заявило про готовність відновити свою роботу після зупинки 15 червня. При цьому у повідомленні підприємства стверджується, що після «значного подорожчання» природного газу виробництво рідкого хлору для нього є економічно невигідним. Відтак підприємство звернулося до Антимонопольного комітету України (АМКУ) з проханням дозволити підвищити вартість цієї продукції.
 
«Для відновлення роботи хлорної групи цехів “ДНІПРОАЗОТ”, ми розглянули необхідність підвищення цін для якнайшвидшого відновлення роботи зазначених цехів підприємства. У зв’язку з цим, ми підготували економічне обґрунтування необхідності підвищення цін на вироблену продукцію. Відповідне звернення направлено 2 липня до Антимонопольного комітету України і перебуває на розгляді вже два тижні», – йдеться у повідомленні «Дніпроазоту».
 
Як пояснили на підприємстві, мета цього звернення – отримати висновок щодо можливості підвищення ціни на рідкий хлор до середньоринкової у 2018 році і відповідності вищевказаних дій положенням антимонопольного законодавства України.
 
На підприємстві стверджують, що рідкий хлор становить лише 10% від загального обсягу продукції, що воно випускає. Там також додали, що готові до прямих контрактів на поставку хлору, тобто без підприємств-посередників.
 
Нагадаємо, після зупинення виробництва рідкого хлору на «Дніпроазоті» на українських водоканалах почали зменшуватися його запаси, що загрожуує обмеженнями або і навіть припиненнями водопостачання. Разом з тим, попри заяви водопостачальників, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман стверджував, що проблем з рідким хлором в країні не буде.
 
Додамо, що, окрім водоканалів, рідкий хлор для знезараження питної води також використовують заводи з виробництва напоїв. // ZAXID.NET

 

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