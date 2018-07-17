«Дніпроазот» готовий відновити виробництво рідкого хлору, але в обмін на підвищення його ціни

«Для відновлення роботи хлорної групи цехів “ДНІПРОАЗОТ”, ми розглянули необхідність підвищення цін для якнайшвидшого відновлення роботи зазначених цехів підприємства. У зв’язку з цим, ми підготували економічне обґрунтування необхідності підвищення цін на вироблену продукцію. Відповідне звернення направлено 2 липня до Антимонопольного комітету України і перебуває на розгляді вже два тижні», – йдеться у повідомленні
«Дніпроазоту».
Як пояснили на підприємстві, мета цього звернення – отримати висновок щодо можливості підвищення ціни на рідкий хлор до середньоринкової у 2018 році і відповідності вищевказаних дій положенням антимонопольного законодавства України.
На підприємстві стверджують, що рідкий хлор становить лише 10% від загального обсягу продукції, що воно випускає. Там також додали, що готові до прямих контрактів на поставку хлору, тобто без підприємств-посередників.
Нагадаємо, після зупинення виробництва рідкого хлору на «Дніпроазоті» на українських водоканалах почали зменшуватися його запаси, що загрожуує обмеженнями або і навіть припиненнями водопостачання. Разом з тим, попри заяви
водопостачальників, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман стверджував
, що проблем з рідким хлором в країні не буде.
Додамо, що, окрім водоканалів, рідкий хлор для знезараження питної води також використовують заводи з виробництва напоїв. // ZAXID.NET