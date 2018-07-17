На Луганщині на хабарі викрито посадовця психоневрологічного інтернату

16.07.2018 прокурорами військової прокуратури Луганського гарнізону спільно зі співробітниками ГУНП в Луганській області в порядку ст. 208 КПК України, за вимагання та одержання неправомірної вигоди в розмірі 14100 грн затримано директора Теплівського обласного психоневрологічного інтернату.

Установлено, що вказана службова особа, діючи умисно, використовуючи своє службове становище, вимагала та одержала від фізичної особи – підприємця указані грошові кошти за вчинення в його інтересах дій щодо заключення договорів поставок продуктів харчування та інших товарів.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, тривають обшуки.

Затриманій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Луганській області за процесуального керівництва військової прокуратури Луганського гарнізону.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України