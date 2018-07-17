На ювелирной выставке в России украли бриллианты на 100 миллионов рублей

У участника выставки «ЮвелирЭкспо.Казань» украли бриллианты, стоимость которых составляет около 100 миллионов рублей.

Об этом сообщает издание «Бизнес Online».

Похищенные драгоценные камни принадлежали якутской ювелирной компании ООО «Сэвен Даймондс». Кража была совершена в воскресенье, 15 июля, после завершения работы выставки.

По данным телеграм-канала «Мэш», воры забрали мешок с бриллиантами в тот момент, когда сотрудники охранной компании вывозили с выставки экспонаты.

«Интерфакс» со ссылкой на представителей выставочного центра «Казанская Ярмарка» сообщает, что в краже подозреваются граждане Колумбии. По версии «Мэш», преступники (среди которых, помимо колубийцев, был гражданин Гватемалы) уже покинули Казань.

В компании «Сэвен Даймондс» подтвердили «РБК Татарстан» факт кражи, добавив, что оценивают ущерб в 133 миллиона рублей. При этом представители компании подчеркнули, что ответственность за бриллианты в момент хищения несла компания «Бринкс», занимающаяся перевозкой ценностей. В «Бринкс» от комментариев пока воздержались.

[Генеральный директор и учредитель «Сэвен Даймондс» Василий Саввин] заметил, что драгоценные изделия были застрахованы, но от дальнейших комментариев отказался. Отметим, что, по сведениям источника «Бизнес Online», страховка покрывает всего 38 миллионов рублей. // Медуза

