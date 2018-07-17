Вбивство у Кам’янці: хлопця, який задушив свою співмешканку, відправили у СІЗО

Минулого тижня у Кам'янці вбили 32-річну жінку. Як виявилося, її задушили у власній квартирі. Поліція затримала 21-річного хлопця загиблої. Саме його підозрюють у скоєнні цього злочину.

За попередніми даними, молодий чоловік, який ніде не працює та є студентом заочного відділення одного із вишів України, на ґрунті раптових ревнощів він схопив свою дівчину за шию та почав душити. Та спробувала відбиватись. Тоді юнак схопив кульок, обмотав його навколо шиї жертви та стискав доти, доки та не померла. Потім він накрив тіло халатом та втік.

Як повідомляють у прес-службі Хмельницького міськрайонного суду, наразі хлопця взяли під варту. Суду, який відбудеться за два місяці він чекатиме у СІЗО.

Справу розслідують за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Йому загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років. // vsim.ua