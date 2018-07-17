Прокуратурою Київщини займається поверненням державі лісової ділянки вартістю понад ₴100 тис.

Прокуратурою Київської області пред’явлено позов про повернення державі лісової ділянки на території Броварського району вартістю понад 100 тисяч гривень, яка незаконно передана громадянину у приватну власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд

Установлено, що рішенням Рожнівської сільської ради у 2012 році відведено у приватну власність громадянину для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд земельну ділянку площею 0,2 га за рахунок земель лісового фонду на території Броварського району.

Після відведення вказаної землі у приватну власність, право на неї за договором міни перейшло до іншого власника.

Втім, відведення земельної ділянки лісового фонду відбулося з порушенням вимог земельного та лісового законодавства без зміни її цільового призначення, оскільки остання відноситься до земель державної власності лісогосподарського призначення, використовується державним підприємством «Вищедубечанське лісове господарство» для ведення лісового господарства та підприємство, як землекористувач згоду на припинення права користування нею не надавало.

Реагуючи на порушення, Броварською місцевою прокуратурою до суду пред’явлено позов про визнання незаконним та скасування рішення Рожнівської сільської ради та витребування земельної ділянки лісогосподарського призначення з чужого незаконного володіння на користь держави в особі ДП «Вищедубечанське лісове господарство».

Прес-служба прокуратури Київської області