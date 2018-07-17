Повідомлено про підозру ще двом розбійникам, які здійснили напад на сім’ю у Бориспільському р-ні

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Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру ще двом особам, які в березні поточного року здійснили зухвалий розбійний напад на сім’ю у Бориспільському районі, жорстоко побивши потерпілу до смерті, четверо чоловіків заволоділи ювелірними виробами та грошовими коштами в сумі 430 тисяч доларів США
У ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2018 року четверо чоловіків, одягнені в балаклави, проникли через металопластикове вікно до приватного будинку в одному із сіл Бориспільського району, де проживав син разом з матір’ю.
Так, зловмисники зв’язали за допомогою пластикових хомутів потерпілих, побили їх та, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, заволоділи ювелірними виробами та грошавими коштами в сумі 430 тисяч доларів США.
Потерпілі не могли самостійно звільнитися і лише вранці наступного дня їх звільнили сусіди та повідомили про цей випадок у правоохоронні органи. Від отриманих тілесних ушкодежень 72-річна потерпіла померла.
Бориспільською місцевою прокуратурою двом чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами) КК України.
Наразі за процесуального керівництва місцевої прокуратури ще двом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України.
За клопотанням прокуратури 4 підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває.
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