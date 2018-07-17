В детском лагере на Донетчине отравились 60 детей

В Донецкой области в детском учреждении оздоровления и отдыха Ястребок отравились 60 детей.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в с. Сосновое Лиманского района в понедельник, 16 июля.

"После ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. В настоящее время госпитализированы 33 ребенка в медицинские учреждения городов Славянска, Краматорска и Лимана с симптомами острого кишечного отравления. Принято решение о госпитализации всех детей, которые почувствовали недомогание. Возраст госпитализированных - от 9 до 16 лет", - написал пресс-секретарь.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.

Всего в лагере находится 134 ребенка.

Причины массового отравления детей устанавливают, отобраны образцы пищи, которой кормили детей. // НВ