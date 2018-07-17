В Одесской области по неизвестной причине умер пятимесячный ребенок

Полицейские проводит проверку по факту смерти пятимесячного малыша по месту жительства в селе Приморское Белгород-Днестровского района.

Об этом в сети Facebook сообщил отдела коммуникации Одесской области, передает УНН.

"По словам матери, она покормила сына, положила его на кровать и вышла на улицу, а через минут двадцать, когда зашла проверить, спит ли ребенок , услышала хрип. Женщина вызвала скорую и пыталась оказать помощь ребенку, но до приезда врачей мальчик скончался", - сообщили в полиции.

Окончательная причина смерти младенца будет установлена ​​после получения результатов судебно-медицинских экспертиз.

Пока же сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.