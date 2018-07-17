Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Уволенный экс-глава ГСЧС Бочковский заявил, что на него покушались

17.07.2018 16:37

Вчера ночью в Броварском районе Киевской области неизвестные совершили попытку покушения с примененинием огнестрельного оружия на бывшего главу ГСЧС Украины Сергея Бочковского. 

Об этом он сам сообщил сегодня журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.

Неизвестные стреляли в экс-главу ГСЧС Бочковского

"Вчера около 20:00 на меня было совершено покушение. В Броварском районном управлении полиции зарегистрировано заявление, следственно-оперативная группа выезжала на место происшествия. Общие черты - это то, что в меня стреляли в селе Рожнах у моего дома и есть свидетели, всего того что произошло. Я вполне это связываю с сегодняшним апелляционным судом, как предупреждение или запугивание", - сказал Бочковский.

Как сообщалось, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Впоследствии министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для востановления Бочковского в должности.

7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном восстановлении в должности главы ГСЧС.

Напомним, 25 марта 2015 во время заседания правительства были задержаны председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий за 208 статьей УК Украины (задержание на месте совершения преступления).

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...