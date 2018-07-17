Уволенный экс-глава ГСЧС Бочковский заявил, что на него покушались

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Вчера ночью в Броварском районе Киевской области неизвестные совершили попытку покушения с примененинием огнестрельного оружия на бывшего главу ГСЧС Украины Сергея Бочковского.
Об этом он сам сообщил сегодня журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Вчера около 20:00 на меня было совершено покушение. В Броварском районном управлении полиции зарегистрировано заявление, следственно-оперативная группа выезжала на место происшествия. Общие черты - это то, что в меня стреляли в селе Рожнах у моего дома и есть свидетели, всего того что произошло. Я вполне это связываю с сегодняшним апелляционным судом, как предупреждение или запугивание", - сказал Бочковский.
Как сообщалось, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Впоследствии министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для востановления Бочковского в должности.
7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном восстановлении в должности главы ГСЧС.
Напомним, 25 марта 2015 во время заседания правительства были задержаны председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий за 208 статьей УК Украины (задержание на месте совершения преступления).
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