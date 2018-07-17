Покупки в зарубежных онлайн-магазинах совершают все больше украинцев

В прошлом 2017-м году объем двусторонней торговли между Украиной и Китайской Народной Республики вырос почти на 20% и составил около $8 миллиардов. Такая тенденция роста продолжается и в текущем 2018-м году: за первый квартал 2018-го года объем в торговле между двумя странами составил почти $2 млрд.

Как отмечает эксперт компании 7choice, которая занимается доставкой в короткие сроки товаров из США и Китая, стремительно в последнее время растет и рынок электронной коммерции. Украинские потребители все чаще обращаются к помощи онлайн-площадок для покупки различных товаров за рубежом, поскольку они имеют ряд неоспоримых преимуществ, среди которых - конечно в первую очередь широкий выбор и более доступная цена.

Товары заказанными на китайских торговых площадках. Фото: https://7choice.net/

Для упрощения получения заказанных товаров между продавцами иностранных интернет-магазинов и украинскими покупателями на рынке существуют так называемые компании-посредники, которые имеют свои склады за рубежом и осуществляют быструю пересылку отправлений из Китая, и других стран в Украину, кроме того, они могут сделать покупку за клиента, потребителю лишь необходимо указать желаемый товар и его характеристики.

Товары заказанные на китайских торговых площадках «AliExpress», «Gearbest», «Taobao», или популярных американских торговых гигантов «eBay» и «Amazon», доставляются адресату на территории Украины, обычно максимум в течении двух недель, этот срок может увеличиваться в такие праздники как китайский Новый год или Рождество.

Услуга доставки из Китая является сегодня чрезвычайно популярной не только в Украине, поток международных отправлений из этой страны постоянно увеличивается, а потому китайская почта, иногда для разгрузки почтовых потоков даже часть товаров экспортирует, скооперируюсь с площадками других стран, - говорит эксперт компании 7choice.



Товары из Китая , популярны в первую очередь из-за своей низкой цены. А вот напрямую купить товар и заказать доставку из Китая в Украину не всегда просто, из-за использования на китайских площадках китайского языка, а существующие версии сайтов, переведенные с помощью гугл-транслейта, не всегда понятны украинским потребителям. Для этого в компаниях-посредниках, которые заботятся о своих клиентах, существуют специальные торговые консультанты, которые помогут проделать этот сложный путь выбора и покупки товара.