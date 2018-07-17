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СБУ та ДПСУ блокували контрабанду великої партії цигарок з території невизнаного Придністров’я

17.07.2018 17:16

Оперативники спецслужби затримали на території одного з прикордонних контрольованих районів Одеської області вантажний мікроавтобус під час переправлення понад сімдесят тисяч пачок цигарок білоруського виробництва без марок акцизного збору. Вартість затриманого вантажу цигарок становить більше ніж півмільйона гривень.

 

За інформацією правоохоронців, тютюнові вироби були контрабандно ввезені з території так званої ПМР на ділянці державного кордону в Одеській області та призначалися для незаконного переправлення до країн Євросоюзу.

Фото Служба безпеки України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Служба безпеки України

 

 

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