СБУ та ДПСУ блокували контрабанду великої партії цигарок з території невизнаного Придністров’я

17.07.2018 17:16

Оперативники спецслужби затримали на території одного з прикордонних контрольованих районів Одеської області вантажний мікроавтобус під час переправлення понад сімдесят тисяч пачок цигарок білоруського виробництва без марок акцизного збору. Вартість затриманого вантажу цигарок становить більше ніж півмільйона гривень.