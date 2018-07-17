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На территории столицы обнаружили более 630 брошенных автомобилей

17.07.2018 17:43

По результатам проверок в Киеве обнаружили 631 старый, заброшенный автомобиль.

 

 

 Об этом КГГА сообщила в ответ на запрос УНН.

В Киеве обнаружили более 630 брошенных автомобилей

 

"Во исполнение отдельного поручения Киевского городского головы В. Кличко осуществлено обследование территорий районов на наличие старых, заброшенных авто в количестве - 631, а именно: Голосеевский - 38; Дарницкий - 107; Деснянский - 46; Днепровский - 36; Оболонский - 13 ; Печерский - 46; Подольский - 44; Святошинский - 102; Соломенский - 91; Шевченковский - 108", - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко поручил провести обследование территорий во всех районах столицы с целью выявления старых заброшенных автомобилей.

Как сообщалось, 14 июня в Киеве на улице Чернобыльской взорвался старый брошенный автомобиль, пострадали четверо детей. Причиной могла стать граната РГД-5, фрагменты которой изъятые с места происшествия.

 

 

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