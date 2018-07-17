На Николаевщине поезд переехал женщину. Машинисты забрали тело и выбросили в другом месте

13 июля в Николаевской области грузовой поезд переехал местную жительницу 1974 года рождения. Вместо того, чтобы вызвать полицейских, машинист и помощник спрятали тело в пакеты и выбросили в другом месте.

По данным LB.ua, наезд произошел около 21:30 в районе станции Березнеговатое.

После наезда локомотивная бригада остановилась и перестала выходить на связь. Дежурный станции приказал подчиненному проверить, что случилось. При подходе на место работник железной дороги увидел труп женщины, однако машинисты стали угрожать ему, поэтому он вернулся к себе на рабочее место и выключил телефон, не став вызывать полицию.

Тем временем дежурный по станции сам пошел к месту остановки поезда. Машинисты ему сказали, что долго стояли из-за срабатывания автоматических тормозов. Через некоторое время бригада заявила о готовности продолжить движение и покинула станцию.

После этого диспетчер заметил возле путей ампутированную руку, следы крови и мобильный телефон. Самого тела не было.

Он вызвал полицию, которая по найденному мобильному телефону установила личность погибшей.

После этого на станции "Апостолово" во время осмотра на поезде нашли свежие следы крови.

В ходе расследования машинисты рассказали, что заметили лежащую женщину на путях, применили экстренное торможение, но не успели остановить поезд. Из страха быть обвиненными в наезде они забрали части тела, спрятали его в пакеты в шахте холодильника и выбросили в другом месте.

Труп нашли 15 июля.