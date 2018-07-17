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С начала года на железной дороге погибли 29 украинцев

17.07.2018 18:10

По состоянию на 17 июля 2018 года в Украине в результате несчастных случаев на железной дороге погибли 29 человек. 

Об этом сообщила пресс-служба Одесского регионального отдела контроля за условиями труда и промышленной безопасностью Департамента охраны труда и промышленной безопасности ПАО “Укрзализныця”, передает УНН.

С начала года на железной дороге погибли 29 украинцев

“С начала 2018 года за нарушение правил безопасного поведения вблизи пути железнодорожным транспортом травмированы 47 человек, из них 29 — со смертельным исходом”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, среди пострадавших — трое несовершеннолетних, из которых один травмирован смертельно.

Кроме того, с начала года благодаря бдительности и действиям машинистов были предупреждены 88 случаев наезда на посторонних людей.

Напомним, 21 июня под Кременчугом из-за диверсии на железной дороге едва не погиб машинист. Злоумышленники подвесили пакет с камнями к автомобильному мосту, под которым в то время проезжал локомотив.

Как сообщалось, 18 июня под Днепром сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда. Как выяснилось позже, авария произошла из-за кражи болтов и креплений рельсов. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

 

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