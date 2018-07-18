Українець проведе майже три роки у німецькій в’язниці за смертельну ДТП

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У Німеччині українського далекобійника засудили до двох років і десяти місяців позбавлення волі за п'яний наїзд на поліцейське авто, внаслідок чого загинула поліцейська.
"Суд у німецькому місті Менхенгладбах засудив українського далекобійника Валерія до двох років і десяти місяців в'язниці за скоєний ним п'яний наїзд на поліцейське авто у грудні 2017 року, внаслідок чого загинула 23-річна співробітниця поліції", - інформує DW.
У повідомленні зазначається, що у вівторок, 17 липня, суд визнав українця винним у вбивстві з необережності та у нанесенні тілесних ушкоджень з необережності. Суддя визнав, що підсудний проявив "щире каяття" у скоєному.
Сам українець стверджує, що про ті події нічого не пам'ятає.
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