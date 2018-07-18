Українець проведе майже три роки у німецькій в’язниці за смертельну ДТП

У Німеччині українського далекобійника засудили до двох років і десяти місяців позбавлення волі за п'яний наїзд на поліцейське авто, внаслідок чого загинула поліцейська.

"Суд у німецькому місті Менхенгладбах засудив українського далекобійника Валерія до двох років і десяти місяців в'язниці за скоєний ним п'яний наїзд на поліцейське авто у грудні 2017 року, внаслідок чого загинула 23-річна співробітниця поліції", - інформує DW.

У повідомленні зазначається, що у вівторок, 17 липня, суд визнав українця винним у вбивстві з необережності та у нанесенні тілесних ушкоджень з необережності. Суддя визнав, що підсудний проявив "щире каяття" у скоєному.

48-річний киянин Валерій ввечері 27 грудня 2017 року, перебуваючи за кермом 40-тонної фури з українськими номерами, на швидкості 71 км/год. протаранив поліцейський автомобіль поблизу німецько-голландського кордону. В результаті загинула 23-річна співробітниця поліції, двоє її колег дістали тяжкі травми. У крові підсудного виявлено високий вміст алкоголю - близько 2,6 проміле.

Сам українець стверджує, що про ті події нічого не пам'ятає.