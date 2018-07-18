Полиция задержала двух заключенных бежавших из одесской колонии, третьего ищут

Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин в Twitter.

"Специальная операция «Сирена» в действии. Двое беглецов из колонии задержаны, на очереди третий!" - написал он.

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту Укринформа детали задержания.

"Через 16 часов после объявления операции "Сирена" удалось выявить и задержать одного из беглецов, который скрывался на городском кладбище. Другой успел немного дальше убежать, но спрятаться от преследователей ему тоже не удалось. В частности, задержаны Вячеслав Загорняк и Иван Запорожан, отбывавшие наказание за изнасилование и кражу", - уточнил собеседник агентства.

Сейчас продолжаются следственно-розыскные мероприятия по установлению места пребывания третьего осужденного", - отметили в полиции.

Как сообщалось, три узника государственного учреждения "Южная исправительная колония №51" сбежали за ее пределы в ночь на 17 июля, проломив стену овощехранилища. После этого беглецы отодвинули защитную ограду и спрыгнули с забора на Люстдорфскую дорогу Одессы.

"Как именно попали заключенные из разных блоков в овощехранилище, сейчас выясняем. Беглецов разыскивают 15 специальных подразделений полиции и Нацгвардии", - отметил на брифинге начальник ГУ "Южная исправительная колония №51" Тагир Ахмедов. // Укринформ