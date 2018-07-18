В Украине зафиксирован пятый летальный случай заболевания ботулизмом

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Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
По его данным, новый случай зафиксирован в Запорожской области, где от ботулизма умер 45-летний мужчина. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения. Вероятным источником ботулизма в Минздраве назвали некачественную вяленую рыбу домашнего приготовления.
10 июля в интернете появилось видео с полицейским, который избивает дубинкой мужчину на станции метро Контрактовая площадь в Киеве. Причем в этот же день стало известно об...