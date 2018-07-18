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В Украине зафиксирован пятый летальный случай заболевания ботулизмом

18.07.2018 02:18

 Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.

 По его данным, новый случай зафиксирован в Запорожской области, где от ботулизма умер 45-летний мужчина. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения. Вероятным источником ботулизма в Минздраве назвали некачественную вяленую рыбу домашнего приготовления.

 
В Минздраве отмечают, что с начала года в Украине зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек, 5 из них умерли.

 

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