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Освобожден помощник нардепа, который «вел социальную деятельность» – по-пьяни подстрелил подростка

18.07.2018 08:12

Суд отправил под ночной домашний арест помощника народного депутата Олега Шанько, который ранил из травматического оружия 14-летнего парня.

Соответствующее постановление Апелляционного суда Киевской области обнародовано в Едином реестре решений.

Картинки по запросу Олег Шанько

Суд отменил арест, назначенный ему 27 июня.

"Применить к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста на ночной период суток продолжительностью 60 дней, освободив его из-под стражи", – решила коллегия.

Таким образом, она полностью удовлетворила жалобу самого Шанько и частично – жалобы его адвокатов, один из которых просил назначить залог, другой – личное обязательство.

Подозреваемый настаивал, что арест – это "слишком суровая мера пресечения", ведь не было учтено, что он "ранее не судим, имеет высшее образование, характеризуется положительно, активно участвует в различных социальных проектах, имеет на иждивении двух детей и мать преклонного возраста, искренне раскаивается в содеянном, не имел никакого намерения навредить пострадавшему, обещает выполнять все возложенные на него обязанности и компенсировать нанесенный ущерб".

На том же акцентировали адвокаты, заявляя, что решение об аресте "является незаконным и необоснованным".

По их словам, Шанько "ведет активную социальную деятельность", его мать была госпитализирована после ареста сына, "основания полагать, что он будет скрываться от органов досудебного расследования и/или суда, отсутствуют".

Кроме того, подозреваемый якобы не может влиять на потерпевшего и свидетелей, поскольку они уже допрошены.

"Между тем, резонанс совершенного уголовного преступления, на чем настаивал прокурор, не является безусловным основанием для применения исключительного меры пресечения в виде содержания под стражей", – отмечает защиту.

26 июня в городе Вишневое Киевской области нетрезвый мужчина ранил из травматического оружия 14-летнего парня.

Нардеп от БПП Юлий Мамчур подтвердил, что это его помощник на общественных началах, и заявил, что лишил его статуса.

На следующий день Шанько арестовали на два месяца. // Украинская правда

 

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