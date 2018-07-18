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У Запоріжжі дніпрянина викрали люди з фальшивим посвідченням працівника Адміністрації Президента

18.07.2018 08:36

Працівники Управління карного розшуку поліції в Запорізькій області, бійці КОРД та патрульні затримали двох зловмисників, які викрали та незаконно утримували проти волі жителя міста Дніпро. Також у салоні автомобіля, на якому пересувались підозрювані, поліцейські виявили та вилучили зброю. Відкрито кримінальне провадження.

 

Вчора до Запорізького відділення поліції надійшло повідомлення, що 14 липня двоє чоловіків на автомобілі «Тойота ланд крузер» викрали мешканця міста Дніпро 1997 року народження. Через деякий час потерпілому вдалося зв’язатися зі знайомим, якому він розповів, що його незаконно утримують та йому загрожує небезпека, а також щоб товариш повідомив про його місце перебування правоохоронцям.

викрадення

Цього ж дня на пошук і затримання зловмисників було зорієнтовано особовий склад поліції Запорізької області. На стаціонарному посту «Лавра» в місті Запоріжжя, на автошляху «Запоріжжя-Дніпро-Бориспіль», працівники Управління карного розшуку поліції в Запорізькій області, бійці КОРДу та патрульні зупинили вказаний автомобіль, в салоні якого знаходився потерпілий.

 

Працівники поліції встановили особи підозрюваних у викраденні чоловіка. Ними виявились двоє мешканців міста Дніпро, 1988 та 1981 років народження. Один із них намагався скористатися підробленим посвідченням працівника Адміністрації Президента України.

 

У ході огляду поліцейські вилучили 2 пістолети, 35 набоїв, ніж, 3 мобільні телефони та автомобіль, на якому пересувались підозрювані.

 

 

Вогнепальну та холодну зброю направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

На даний час відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

 

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