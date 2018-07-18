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В США хотят заслушать американского переводчика на встрече Трампа с Путиным

18.07.2018 08:48

 Сенаторы желают знать, что Трамп пообещал президенту РФ от имени США в ходе встречи тет-а-тет

В США сенатор от Демократической партии Джани Шахин призвала вызвать на слушания в Конгресс официального переводчика со стороны Соединенных Штатов, который присутствовал на частной встрече Трампа и Путина в Хельсинки. Об этом она написала в Twitter.
"Я призываю на слушания переводчика со стороны США на встрече Трампа и Путина, чтобы узнать, что они обсуждали в частном порядке", - написала Шахин.
 
Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)
 
Она добавила, что переводчик может помочь определить, в частности, что глава Белого дома пообещал президенту РФ от имени Соединенных Штатов.
I’m calling for a hearing with the U.S. interpreter who was present during President Trump’s meeting with Putin to uncover what they discussed privately. This interpreter can help determine what @POTUS shared/promised Putin on our behalf.
— Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) July 17, 2018
Ее однопартийцы в Конгрессе поддержали инициативу.
 
Так, лидер демократов в Сенате Чак Шумер предложил провести слушания вообще со всеми высокопоставленными членами делегации, присутствовавшими на встрече Трампа с Путиным и призвал республиканцев присоединиться к инициативе.
 
"Где записки частного разговора президента? С чем согласился Дональд Трамп? Были ли госсекретарь Майк Помпео, посол в РФ Джон Хантсман или другие проинформированы потом? Республиканцы должны присоединиться к нам с просьбой о слушании, чтобы узнать все о том, что происходило за закрытыми дверями", - написал Шумер в Twitter.
Where are the notes from the president's private mtg? What did @realDonaldTrump agree to? Were @SecPompeo, Amb. Jon Huntsman or others briefed afterwards? @SenateMajLdr should join us in requesting a hearing to learn the full extent of what happened behind closed doors;
— Chuck Schumer (@SenSchumer) July 17, 2018
Напомним, на саммите в Хельсинки американский президент Дональд Трамп проигнорировал большинство подготовленных предложений с целью формирования жесткой позиции в отношении главы Российской Федерации Владимира Путина. // РБК-Украина

 

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