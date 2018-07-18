В Херсоні службову особу комунального підприємства викрили на хабарі у 300 доларів

В Херсоні працівники слідчого управління обласного главку поліції спільно з представниками управління захисту економіки під процесуальним керівництвом обласної прокуратури задокументували факт отримання службовою особою комунального підприємства неправомірної вигоди в сумі 300 доларів США за надання дозволу на розміщення об’єкту малої архітектурної форми.

Неправомірну вигоду посадовець отримав поблизу Залізничного вокзалу м.Херсона. Наразі усі кошти та документи вилучені, опечатані та долучені до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів.

Як повідомив заступник начальника слідчого управління ГУНП в Херсонській області Віктор Баранецький, відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

На теперішній час вирішується питання про затримання службової особи в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Перевіряється причетність чоловіка до скоєння подібних протиправних дій. Тривають подальші слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Херсонської області