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У Костянтинівці затримали зловмисників, які обдурили та обікрали пожежну частину

18.07.2018 09:09

Встановлено, що, аби здійснити задумане, крадії здійснили хибний виклик про пожежу. Поки наряд обслуговував його, вони винесли майна на 45 тисяч гривень.

До чергової частини Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від колег з пожарної частини про крадіжку майна.

крадіжка

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що на диспетчерський пункт надійшов виклик про пожежу. Рятувальники у повному складі виїхали на місце загоряння, однак при прибутті з’ясувалося, що виклик хибний. Повернувшись на місце дислокації наряд виявив відсутність майна на загальну суму 45 тисяч гривень.

Протягом доби в ході оперативно-розшукових заходів було затримано двох підозрюваних, які саме планували позбутися викраденого. Ними виявилися місцеві мешканці 27 та 42 років. Старший з дуету вже притягувався до кримінальної відповідальності, а тому ідея незаконного збагачення належить йому.

За вказаним фактом слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 «Крадіжка, вчинена групою осіб» Кримінального кодексу України. Триває слідство. // Поліція Донеччини

 

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