У Костянтинівці затримали зловмисників, які обдурили та обікрали пожежну частину

Встановлено, що, аби здійснити задумане, крадії здійснили хибний виклик про пожежу. Поки наряд обслуговував його, вони винесли майна на 45 тисяч гривень.

До чергової частини Костянтинівського відділення поліції надійшло повідомлення від колег з пожарної частини про крадіжку майна.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що на диспетчерський пункт надійшов виклик про пожежу. Рятувальники у повному складі виїхали на місце загоряння, однак при прибутті з’ясувалося, що виклик хибний. Повернувшись на місце дислокації наряд виявив відсутність майна на загальну суму 45 тисяч гривень.

Протягом доби в ході оперативно-розшукових заходів було затримано двох підозрюваних, які саме планували позбутися викраденого. Ними виявилися місцеві мешканці 27 та 42 років. Старший з дуету вже притягувався до кримінальної відповідальності, а тому ідея незаконного збагачення належить йому.

За вказаним фактом слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 «Крадіжка, вчинена групою осіб» Кримінального кодексу України. Триває слідство. // Поліція Донеччини