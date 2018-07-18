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В Кропивницком администратор сауны уже не в первый раз «подрабатывала» сутенершей

18.07.2018 09:18

Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет

В Кропивницком полицейские разоблачили и задержали ранее осужденную за сутенерство 44-летнюю местную жительницу, которая организовала предоставление сексуальных услуг в одной из саун областного центра. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области.

Фото: пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области

"В рамках уголовного производства, начатого по ст. 303 Уголовного кодекса Украины "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией", полиция провела обыски в помещении сауны, где были изъяты вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, банковские карты. Следственные действия продолжаются", – рассказал начальник отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Кировоградской области Александр Калачнюк.

Оперативники установили, что женщина привлекла к "бизнесу" знакомых девушек. Подозреваемая регулярно подыскивала клиентов среди посетителей сауны, в которой работала администратором.

За предоставление услуг сексуального характера девушки получали вознаграждение от 200 до 400 гривен, из которых 20 процентов отдавали сутенерше. Женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. // Сегодня

 

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