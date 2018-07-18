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Количество отравившихся в донецком детском лагере превысило 80 человек

18.07.2018 09:27

Количество отравившихся в детском лагере "Ястребок" в Донецкой области превысило 80 человек, отравились в том числе 68 детей. 

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Количество отравившихся в донецком детском лагере превысило 80 человек

"17-18 июля из детского лагеря "Ястребок" села Сосновка Лиманского района, с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция, госпитализированы 84 человека, из них - 68 детей", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, всего в лагере находилось 134 человека.

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в детском лагере "Ястребок" произошло массовое отравление детей. 16 июля после ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

 

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