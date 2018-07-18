В ДТП на Саперно-Слободской в Киеве два человека погибли, еще двоих госпитализировали (видео)

В среду, 18 июля, по адресу улица Саперно-Слободская, 26, произошло ДТП. Столкнулись Daewoo Lanos и Mercedes Vito. В результате аварии двое человек погибли, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Авария произошла около 5:45. Об этом Информатор узнал на месте происшествия.

По предварительной информации, Daewoo двигался в сторону Южного моста по дороге с односторонним движением. По неизвестной причине, Mercedes грубо нарушил правила дорожного движения и выехал ему навстречу. В результате лобового столкновения погибли водитель и девушка-пассажир Lanos. Их тела спасателям пришлось вырезать из машины спецсредствами. Драйвера с пассажиром из Vito госпитализировали в тяжелом состоянии.

На место оперативно прибыли патрульная полиция, три кареты скорой помощи и ГСЧС. Подробности происшествия устанавливаются.

Движение в сторону Южного моста частично ограничено, осуществляется объезд возле магазина «Леруа Мерлен».