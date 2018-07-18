СМИ: разведслужба Британии назвала шесть человек причастными к отравлению Скрипалей

Отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери организовала группа из шести человек во главе с женщиной из российской военной разведки.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник в разведывательных службах, информирует УНН.

Такое предположение возникло после показаний брата потерпевшего при недавнем инциденте с отравлением в Эймсбери Мэтью Роули, который заявил, что месяц назад 45-летний Чарли Роули и его партнер 44-летняя Дон Стерджесс подобрали в парке флакон с духами, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество и распылили его на себя.

“Версия с флаконом для духов поддерживает предположение о том, что женщина входила в группу из шести человек, которые осуществили атаку на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери 4 марта”, — заключает издание.

“Имеет смысл, женщина-офицер могла быть частью команды, играя в ней ключевую роль”, — цитирует издание источник в разведке.

Ранее The New York Times указывало, что британские правоохранители почти идентифицировали личности людей, которые, по их мнению, стояли за отравлением Скрипалей.