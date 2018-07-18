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В аеропорту «Бориспіль» СБУ затримала пособника терористів «ДНР»

18.07.2018 10:05

Служба безпеки України затримала в аеропорту «Бориспіль» під час спроби вильоту до однієї з країн Близького Сходу спільника бойовиків так званої «ДНР».

Співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, встановили, що донецький підприємець для безперешкодного здійснення автотранспортних перевезень між блокпостами на тимчасово окупованій території Донецької області налагодив «плідну взаємодію» з терористами.

На «знак вдячності» ділок надавав бойовикам авто для перевезень та пальне. Крім того комерсант щомісяця передавав від двадцяти до тридцяти тисяч рублів одному з «депутатів» так званої «народної ради» «ДНР» за «сприяння» бізнесу.

Наразі пособнику терористів оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Прес-центр СБ України

 

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