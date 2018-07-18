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В американской и британской разведке рассказали о планах России по наращиванию агрессии

18.07.2018 10:15

Как сообщается, относительное затишье со стороны России было связано с ЧМ-2018, который проходил в РФ

После завершения Чемпионата мира по футболу и после встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, спецслужбы Российской Федерации (РФ) планируют наращивать операции, ориентированные на западные страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные источников, знакомых с разведывательными данными, собранными Великобританией, США и другими союзниками.

Картинки по запросу путин

Так, должностные лица разведки США и Великобритании сообщили, что относительное затишье со стороны России было связано с ЧМ-2018, который проходил в РФ.

В частности, один из сотрудников американской разведки сообщил, что российские официальные лица не хотели, чтобы громкие инциденты отвлекали от престижа проведения крупнейшего в мире спортивного мероприятия.

"Россия сделала то же самое на зимних Олимпийских играх в Сочи в 2014 году", - отметил он.

Также сообщается, что российские разведывательные операции, которые направлены на дестабилизацию ситуации на западе, могут возобновиться.

Как ранее сообщила директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова, Российская Федерация сейчас бросает вызов суверенитету евроатлантических стран.

Также ранее в НАТО заявляли, что из-за агрессии РФ в Балтии размещены дополнительные силы НАТО.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге назвал агрессию России против Украины частью российского плана дестабилизации Запада. // РБК-Украина

 

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