«ПриватБанк» предупредил о новой схеме мошенничества

На этот раз аферисты в своих схемах используют "письма счастья"

Клиенты "ПриватБанка" начали получать "письма счастья", при помощи которых мошенники воруют деньги у людей. Об этом сообщил руководитель направления информационной безопасности банка Вячеслав Нехороших в Facebook.

Как правило, сообщения поступают в электронную почту или мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp). В них говорится о пополнении карточного счета посторонним человеком.

Вячеслав Нехороших Facebook

Чтобы узнать больше о "случайно поступивших средствах", человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом "Приват24"

Руководство банка предостерегает, что ни в коем случае нельзя вводить туда свой логин и пароль. // 112.ua