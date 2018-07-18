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«ПриватБанк» предупредил о новой схеме мошенничества

18.07.2018 10:25

На этот раз аферисты в своих схемах используют "письма счастья"

Клиенты "ПриватБанка" начали получать "письма счастья", при помощи которых мошенники воруют деньги у людей. Об этом сообщил руководитель направления информационной безопасности банка Вячеслав Нехороших в Facebook.

приват

Как правило, сообщения поступают в электронную почту или мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp). В них говорится о пополнении карточного счета посторонним человеком.

приват

Вячеслав Нехороших Facebook

Чтобы узнать больше о "случайно поступивших средствах", человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом "Приват24"

приват

Руководство банка предостерегает, что ни в коем случае нельзя вводить туда свой логин и пароль. // 112.ua

 

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