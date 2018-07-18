«ПриватБанк» предупредил о новой схеме мошенничества

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На этот раз аферисты в своих схемах используют "письма счастья"
Клиенты "ПриватБанка" начали получать "письма счастья", при помощи которых мошенники воруют деньги у людей. Об этом сообщил руководитель направления информационной безопасности банка Вячеслав Нехороших в Facebook.
Как правило, сообщения поступают в электронную почту или мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp). В них говорится о пополнении карточного счета посторонним человеком.
Вячеслав Нехороших Facebook
Чтобы узнать больше о "случайно поступивших средствах", человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет на фальшивую квитанцию с фишинговым сайтом "Приват24"
Руководство банка предостерегает, что ни в коем случае нельзя вводить туда свой логин и пароль. // 112.ua
10 июля в интернете появилось видео с полицейским, который избивает дубинкой мужчину на станции метро Контрактовая площадь в Киеве. Причем в этот же день стало известно об...