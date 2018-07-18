Польша экстрадировала в Украину главного бухгалтера «Укрспирта» Безродного

Польша экстрадировала в Украину находящегося в розыске подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и хищении средств главного бухгалтера "Укрспирта" Сергея Безродного.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Генпрокуратуры.

По его словам, он был выдан 16 июля.

17 июля Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога более 27 млн гривен.