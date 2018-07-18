Херсонский суд выпустил из-под стражи активного пособника аннексии Крыма

Херсонский городской суд 13.07.2018 г. освободил под домашний арест мужчину, которого перед этим задержали сотрудники СБУ за сотрудничество с оккупационным режимом.

Об этом стало известно Цензор.НЕТ из источников в правоохранительных органах.

Судье для принятия решения оказалось недостаточно медали Сергея Шойгу за "возвращение Крыма", справки об охране избирательного участка на референдуме и 2 боевых гранат.

Как объяснили в суде, указанное решение было принято из-за того, что прокуратура Крыма и СБУ отказались выдвигать данному лицу подозрение в сепаратизме и обвинили его только в незаконном хранении оружия.

Напомним, 12 июля стало известно, что сотрудники СБУ обнаружили на Херсонщине сообщника российских оккупантов, который способствовал незаконному захвату Крыма: "Правоохранители установили, что херсонец, находясь в 2014 году на территории АР Крым, перешел на сторону агрессора и способствовал проведению псевдореферендума, инициированного оккупационными властями".

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области совместно с следственным отделом ГУ Службы безопасности Украины в АР Крым в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины провели по месту жительства злоумышленника санкционированные обыски.

По данным СБУ, во время следственных действий правоохранители обнаружили ведомственную медаль Министерства обороны РФ "За возвращение Крыма", медаль так называемой "Республики Крым" "За защиту Крыма" с соответствующими наградными документами, справку исполкома одного из поселковых советов АР Крым об участии злоумышленника в обеспечении общественного порядка на избирательном участке, паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство РФ о пенсионном обеспечении.

Мужчина также хранил поощрительные грамоты, выданные российскими "Казацкими организациями" и так называемыми "органами местного самоуправления" временного оккупированной территории АРК, запрещенную коммунистическую символику и георгиевские ленты. Также правоохранители изъяли ручные гранаты Ф-1 и РГД-5 и двести пятьдесят граммов вещества похожего на порох.