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На Николаевщине пьяный отморозок ломом избил женщину, отказавшую ему в интиме

18.07.2018 11:20

С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали в больницу

В поселке Братское Николаевской области пьяный мужчина избил ломом женщину, которая отказала ему в интимной близости. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Фото из открытых источников

"Событие произошло по месту жительства пострадавшей, которая в компании своего сожителя и знакомого употребляли спиртные напитки. В какой-то момент подогретый водкой гость решил продолжить застолье наедине с хозяйкой. Он схватил ее не менее пьяного сожителя и вытолкал на улицу, а потом стал приставать к женщине, требуя от нее интимной близости. Когда женщина отказала, злоумышленник начал ее жестоко избивать сначала руками, а потом всем тем, что попадало под руку. Когда жертва потеряла сознание, злоумышленник пошел на диван отдохнуть", – сообщили правоохранители.

В результате инцидента пострадавшую с тяжелыми травмами головы и туловища госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

"Следственное отделение Братского отдела полиции расследует материалы уголовного производства начатого по признакам ч. 1 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". За совершенное преступление мужчине грозит до восьми лет лишения свободы", – отметили в полиции. // Сегодня

 

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