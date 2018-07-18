Европейцы предпочитают инвестировать средства в испанскую недвижимость

Уютный домик у моря или роскошная вилла с собственным пляжем – мечта каждого второго европейца. Статистика показывает, что среди жителей Европы, а особенно среди французов, наибольшей популярностью пользуется испанская недвижимость, расположенная на северо-востоке Каталонии – на территории Коста-Брава.

Этот выбор полностью оправдан многочисленными преимуществами региона, отмечает эксперт компании Damlex Realty.

Почему европейцы вкладывают средства в испанское жилье

Сейчас недвижимость в Испании представлена в широком разнообразии – роскошные особняки, современные виллы, уединенные усадьбы, земельные участки, апартаменты, квартиры, таунхаусы, дуплексы, небольшие семейные домики – выбор покупателей неограничен. Они предпочитают подобные объекты по нескольким причинам. К числу основных можно отнести:

медленный, но уверенный рост цен на квадратные метры;

возможность оформления покупки в кредит;

выгодная рентабельность при аренде;

удачное географическое расположение.

Испанская недвижимость характеризуется высоким уровнем ликвидности. Сегодня ее стоимость находится на доступном пороге, но в будущем эксперты прогнозируют постепенный рост цен. Местные банки идут навстречу покупателям, предлагая выгодные кредитные программы, отличающиеся длительным сроком действия и низкими процентными ставками.

Испания – одна из основных туристических европейских стран. На ее территории постоянно находится большое количество приезжих, что позволяет владельцам недвижимости отлично зарабатывать, сдавая ее во временное использование.

Что предпочитают покупатели в 2018 году

Исследования показывают, что в 2018 году покупатели недвижимости из Франции чаще ищут Propriétés de luxe a vendre en Costa Brava, желая обзавестись качественным жильем для летнего отдыха. Обычно их привлекают готовые дома, характеризующиеся: