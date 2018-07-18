Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Европейцы предпочитают инвестировать средства в испанскую недвижимость

18.07.2018 11:08

Уютный домик у моря или роскошная вилла с собственным пляжем – мечта каждого второго европейца. Статистика показывает, что среди жителей Европы, а особенно среди французов, наибольшей популярностью пользуется испанская недвижимость, расположенная на северо-востоке Каталонии – на территории Коста-Брава.

Этот выбор полностью оправдан многочисленными преимуществами региона, отмечает эксперт компании Damlex Realty.

Почему европейцы вкладывают средства в испанское жилье

Сейчас недвижимость в Испании представлена в широком разнообразии – роскошные особняки, современные виллы, уединенные усадьбы, земельные участки, апартаменты, квартиры, таунхаусы, дуплексы, небольшие семейные домики – выбор покупателей неограничен. Они предпочитают подобные объекты по нескольким причинам. К числу основных можно отнести:

  • медленный, но уверенный рост цен на квадратные метры;
  • возможность оформления покупки в кредит;
  • выгодная рентабельность при аренде;
  • удачное географическое расположение.

Испанская недвижимость характеризуется высоким уровнем ликвидности. Сегодня ее стоимость находится на доступном пороге, но в будущем эксперты прогнозируют постепенный рост цен. Местные банки идут навстречу покупателям, предлагая выгодные кредитные программы, отличающиеся длительным сроком действия и низкими процентными ставками.

Испания – одна из основных туристических европейских стран. На ее территории постоянно находится большое количество приезжих, что позволяет владельцам недвижимости отлично зарабатывать, сдавая ее во временное использование.

Что предпочитают покупатели в 2018 году

Исследования показывают, что в 2018 году покупатели недвижимости из Франции чаще ищут Propriétés de luxe a vendre en Costa Brava, желая обзавестись качественным жильем для летнего отдыха. Обычно их привлекают готовые дома, характеризующиеся:

  • большой площадью, нестандартной архитектурой и продуманной планировкой;
  • с полной или частичной меблировкой;
  • с крытым или открытым бассейном на территории дома;
  • с обильным озеленением в округе.

 

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...