Путин приказал ликвидировать ЗАТО Шиханы, где могли разработать «Новичок»

Президент России Владимир Путин приказал ликвидировать закрытое административно-территориальное образование Шиханы в Саратовской области, где, по версии британской разведки, разработали нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, передает УНН.

“Упразднить с 1 января 2019 года закрытое административно-территориальное образование г. Шиханы”, — говорится в указе.

Правительству поручено провести в 6-месячный срок необходимые организационные мероприятия, связанные с упразднением ЗАТО.

Также отмечается, что для обеспечения сбалансированности городского бюджета Шихан области будут выделены более 33 млн рублей в 2019 году и еще около 30,5 млн рублей в 2020 году, то есть более миллиона долларов.

Город Шиханы получил статус закрытого в 1997 года для обеспечения безопасного функционирования государственного института технологии органического синтеза и экологической безопасности населения. Особый режим предусматривал, в частности, ограничения на въезд и постоянное проживание граждан, на полеты над его территорией.

Как сообщал УНН, организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.