У поліціі розповіли про кримінальне минуле чоловіка, вбитого у Рівному

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Підприємець, вбитий на парковці біля ТЦ "Партизан" у Рівному, раніше мав судимість та займався видобутком бурштину. Про це повідомив начальник кримінальної поліції Сергій Волков.
"Наскільки у нас є інформація, загиблий раніше був судимий, також був помічений у підприємницькій діяльності, в тому числі у діяльності видобутку бурштину", – сказав він.
За його словами, вбивство було спланованим. Про це свідчить вибір місця вбивства – жертва була застрелена на підході до своєї автівки.
"Труп виявлений між автомобілями, один з яких належить загиблому. Також встановлено та оглядом зафіксовано три гільзи калібром 9 мм. Пролунало три постріли. На трупі видиме одне проникаюче поранення. Постріли відбувалися з пістолета", – розповів Волков.
Поліція розшукує кілера, у місті введено оперативний план перехоплення.
Нагадаємо, що 17 липня невідомий застрелив місцевого підприємця Валентина Загороднюка на парковці у Рівному. Тіло виявили між автомобілями, один з яких належить загиблому.
"У підприємця стріляли з пістолета. Також відомо, що були три постріли", – сказав Волков.
Серед мотивів вбивства розглядається професійна діяльність загиблого. // korupciya.com
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