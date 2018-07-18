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У поліціі розповіли про кримінальне минуле чоловіка, вбитого у Рівному

18.07.2018 11:55

 Підприємець, вбитий на парковці біля ТЦ "Партизан" у Рівному, раніше мав судимість та займався видобутком бурштину. Про це повідомив начальник кримінальної поліції Сергій Волков.

"Наскільки у нас є інформація, загиблий раніше був судимий, також був помічений у підприємницькій діяльності, в тому числі у діяльності видобутку бурштину", – сказав він.

За його словами, вбивство було спланованим. Про це свідчить вибір місця вбивства – жертва була застрелена на підході до своєї автівки.

"Труп виявлений між автомобілями, один з яких належить загиблому. Також встановлено та оглядом зафіксовано три гільзи калібром 9 мм. Пролунало три постріли. На трупі видиме одне проникаюче поранення. Постріли відбувалися з пістолета", – розповів Волков.

Поліція розшукує кілера, у місті введено оперативний план перехоплення.

Нагадаємо, що 17 липня невідомий застрелив місцевого підприємця Валентина Загороднюка на парковці у Рівному. Тіло виявили між автомобілями, один з яких належить загиблому.

"У підприємця стріляли з пістолета. Також відомо, що були три постріли", – сказав Волков.

Серед мотивів вбивства розглядається професійна діяльність загиблого. // korupciya.com

 

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