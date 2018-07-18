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Координатора праворадикалов С14, устроивших погром лагеря цыган, отправили под домашний арест

18.07.2018 12:06

Адвокат обвиняемого заявляет о намерении подавать апелляционную жалобу, поскольку считает, что решение судьи "незаконно даже с формальной процессуальной точки зрения».

Координатора общественной организации С14 Сергея Мазура, которого подозревают в погроме лагеря ромов на Лысой горе в Киеве, взяли под круглосуточный домашний арест.

Координатора праворадикалов С14 Мазура отправили под домашний арест / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявила судья Голосеевского районного суда города Киева Наталья Чередниченко.

В частности, в постановлении отмечается, что Мазура обязали круглшосуточно не покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора или суда. Также суд обязал его носить электронное устройство контроля, прибывать к следователю, прокурору и суду по первому требованию, сообщать суд, следователя и прокурора об изменении места проживания, сдать на хранение следователю свой паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт, а также другие документы, дающие право въезда/выезда из страны.

По словам адвоката Дмитрия Биловчука, он будет подавать апелляционную жалобу, поскольку считает, что решение судьи Чередниченко «незаконное даже с формальной процессуальной точки зрения».

«В прошлом судебном заседании установлено, что моему подзащитному было ненадлежащим образом предъявлено подозрение, то есть ходатайство об избрании меры пресечения было направлено в суд до предъявления ему подозрения. Поэтому мы считаем, что суд вообще не мог применить любую меру пресечения в отношении Мазура», - сказал защитник.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали лагерь цыган на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

В полиции заявили, что расследуют уголовное производство по двум статьям – «умышленное повреждение имущества путем поджога», а также «хулиганство» УКУ.

10 июля пользователи Facebook сообщили, что полиция проводит обыск в квартире одного из координаторов праворадикальной организации С14 Сергея Мазура в Борисполе. Впоследствии в полиции заявили, что одному из участников погрома лагеря ромов объявлено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Речь шла о Мазуре.

 

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