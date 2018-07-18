Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 17.07.2018

До Хаджибеївського відділення поліції Суворовського відділу поліції в м. Одеса із заявою звернулася 58-річна жінка, яка повідомила, що на вулиці Нікітіна невідомий чоловік зірвав з неї золотий ланцюжок з кулоном. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці викрили 31-річного чоловіка, на якого вказала заявниця. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

До Ананьївського відділення поліції Подільського відділу поліції із заявою звернулася 46-річна жителька м. Ананьїв, яка повідомила, що на вулиці Єврейській невідомий чоловік відібрав у неї мобільний телефон та золотий ланцюжок з іконкою. Вжитими заходами поліцейські викрили 21-річного жителя району, який надав правдиві свідчення.

ВК ГУНП в Одеській області