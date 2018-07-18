На Буковині «євробляхер» намагався підкупити прикордонника

Вчора, близько десятої години ранку, в пункті пропуску «Порубне» мешканець Прикарпаття намагався підкупити прикордонника.

28-річний водій за безперешкодний перетин кордону запропонував прикордонникам грошову винагороду у розмірі 85 євро та 50 гривень.

В такий спосіб чоловік сподівався ввести автомобіль BMW, французької реєстрації, без відповідних документів.

Прикордонники від неправомірної вигоди відмовилися, факт дачі хабара задокументували та передали правопорушника співробітникам Національної поліції в Чернівецькій області.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон