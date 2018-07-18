На Буковині «євробляхер» намагався підкупити прикордонника

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Вчора, близько десятої години ранку, в пункті пропуску «Порубне» мешканець Прикарпаття намагався підкупити прикордонника.
28-річний водій за безперешкодний перетин кордону запропонував прикордонникам грошову винагороду у розмірі 85 євро та 50 гривень.
В такий спосіб чоловік сподівався ввести автомобіль BMW, французької реєстрації, без відповідних документів.
Прикордонники від неправомірної вигоди відмовилися, факт дачі хабара задокументували та передали правопорушника співробітникам Національної поліції в Чернівецькій області.
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
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