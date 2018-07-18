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Во Львове задержали домушников-«гастролеров» из столицы

18.07.2018 13:01

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет

Во Львове полицейские задержали трех столичных "гастролеров", причастных к квартирной краже.

Грабителей поймали. Фото: dpchas.com.ua

Как оказалось, в полицию 17 июля за помощью обратилась 43-летняя львовянка и сообщила, что из ее квартиры на улице Науковой были похищены фотоаппарат, часы, банковские карточки, мобильный телефон, золотые и серебряные украшения.

"Правоохранители установили, что злоумышленники проникли в помещение, подобрав ключ к замку входной двери. Также установлено, что к совершению кражи причастны трое жителей Киева в возрасте от 29 до 43 лет", – сообщают в полиции.

Грабители задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. По факту кражи открыто уголовное производство – злоумышленники могут быть лишены свободы на срок до шести лет. // Сегодня

 

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