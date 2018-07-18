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Экс-глава МОУ Ежель, нанесший государству ущерб более чем на 40 млн. грн,. стал беженцем в Беларуси

18.07.2018 13:12

 Ежель вместе с семьей живет в Минске, где снимает квартиру

Экс-министр обороны Украины Михаил Ежель получил статус беженца в Беларуси. Об этом говорится в решении Соломенского райсуда Киева по делу экс-чиновника.

Фото: Михаил Ежель (facebook.com//fdlxcombusiness)

Так, 5 июля текущего года Соломенский райсуд рассмотрел ходатайство прокурора по делу, об осуществлении специального судебного производства в отношении Ежеля. Суд, рассмотрев ходатайство, разрешил судить Ежеля заочно.

Как отмечается в постановлении суда, справкой Главного управления военной контрразведки в мае 2017 года было установлено, что Ежелю в Беларуси был предоставлен статус беженца. Сообщается, что он вместе с семьей живет в Минске, где снимает квартиру.

Отметим, Ежель был министром обороны Украины с марта 2010 года по 8 февраля 2012 года, с 24 февраля 2012 года был советником президента Украины. В апреле 2013 года на то время президент Виктор Янукович назначил Ежеля послом Украины в Беларуси. В мае 2015 года президент Петр Порошенко уволил его с этой должности, однако Ежель в Украину не вернулся.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, летом 2014 года Генпрокуратура предъявила Ежелю подозрение в подрыве обороноспособности Вооруженных сил Украины. В декабре 2016 года ГПУ направила обвинительный акт в отношении Ежеля в суд.

В частности, Ежель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением). Так, в ГПУ сообщали, что Ежеля обвиняют в сделке с фирмами, которые поставляли продукты для армии. Своими действиями экс-чиновник нанес государству ущерб на более 40 млн гривен. // РБК-Украина

 

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