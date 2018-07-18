Премьер инициирует запрет выплаты премий и вознаграждений сотрудникам госкомпаний

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По словам премьер-министра, сотрудники госкомпаний и так имеют высокую зарплату и обязаны принимать во внимание реальную экономическую ситуацию в стране
Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует запрет выплаты премий и вознаграждений сотрудникам государственных компаний. Об этом он сообщил во время заседания правительства, передает 112.ua.
"Я предлагаю запретить выплату премий, то есть бонусов и вознаграждений, сотрудникам госкомпаний", - заявил премьер.
Он отметил, что сотрудники госкомпаний и так имеют высокую зарплату и обязаны принимать во внимание реальную экономическую ситуацию в стране.
В этой связи премьер-министр дал распоряжение в течение 3 дней подготовить проект решения и передать ему на подпись.
Отметим, что Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" решил выплатить премии на сумму 46,3 млн долларов сотрудникам, которые приложили усилия для победы в Стокгольмском арбитражном суде в споре с "Газпромом" касательно транзитного контракта.
28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому". "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. Также "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу "Нафтогаза".
Однако "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".
После этого Украина конфисковала все средства российского "Газпрома", которые находились на ее территории.
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